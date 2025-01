Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, analizza così a Inter TV il match vinto per 1-0 in casa dello Sparta Praga: “Sapevamo che affrontavamo una squadra molto fisica, dopo il vantaggio speravamo che si aprissero un po’ di più, invece non è stato così. Ci hanno annullato il 2-0 quindi non siamo stati tranquilli nel secondo tempo, ma è arrivata una vittoria meritata”.

La classifica?

“È un motivo di grande orgoglio, sappiamo che è meritato. Faremo il possibile per entrare tra le prime otto”.

Lautaro?

“Per noi è importantissimo, è il nostro capitano. Ero contento già prima delle sue prestazioni, ora è tornato a segnare con grande continuità e io sono felicissimo per lui”.