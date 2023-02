Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato così a Inter TV al termine del derby vinto per 1-0 contro il Milan: “Abbiamo fatto una grande gara a pochi giorni dal match contro l’Atalanta, poi aver vinto due derby in 20 giorni con un trofeo in più in bacheca fa enormemente piacere. Abbiamo fatto un primo tempo che ha rasentato la perfezione, dico rasentato perché dovevamo segnare più di un gol e quindi la partita è rimasta in bilico. Ma è stata una grande prestazione e sono soddisfatto. Abbiamo fatto un primo tempo incredibile, poi nel secondo tempo abbiamo gestito subendo il primo tiro in porta credo al 75’”.