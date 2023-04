Un 3-1 rivitalizzante quello ottenuto oggi dall'Inter in rimonta contro la Lazio che dà un segnale agli avversari: i nerazzurri ci sono. Non si molla la qualificazione in Champions e si mette benzina per un maggio particolare. "Tre punti importantissimi, voluti e ottenuti con merito contro una squadra di valore. Oggi sapevamo che per noi la vittoria era fondamentale e abbiamo fatto una buona partita dall’inizio fino al 96esimo" come dice Simone Inzaghi a Inter TV dopo la partita.

Grande spirito di reazione:

"Assolutamente sì, avevamo parlato a fine primo tempo: dovevamo restare concentrati e continuare a credere in ciò che stavamo facendo nel primo momento perché sarebbe arrivato il nostro momento. Siamo rimasti lucidi senza perdere le distanze e ci siamo presi tre punti fondamentali. Il nostro cammino in campionato è ancora lungo".

Soddisfazione in un momento fondamentale della stagione:

"Sì. Chiaramente avrei voluto un primo tempo diverso per risultato ma da allenatore devo saper scindere il risultato dalle prestazioni e la mia Inter anche nel primo tempo secondo me aveva fatto una grande gara".

Anche dopo il gol subito non avete perso fiducia e avete aumentato il ritmo:

"Siamo sempre stati aggressivi, uniti e determinati. Quello che ci vuole contro squadre come la Lazio che sta dimostrando di meritare di stare al secondo posto".

Barcellona tappa fondamentale in UCL, questa può esserlo in campionato?

"Deve essere un prosieguo delle gare che abbiamo fatto. Chiaramente se devo sceglierne una dell’ultimo periodo questa è la migliore insieme a quella di Lisbona. Adesso ce la dobbiamo godere ma da domani dobbiamo pensare alla prossima perché tra 72 ore saremo di nuovo in campo".