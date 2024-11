Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi analizza così ai microfoni di Inter TV il match pareggiato oggi per 1-1 in casa contro il Napoli. Una gara in cui l’Inter avrebbe meritato forse qualcosa in più per quanto prodotto in campo: “Abbiamo fatto un’ottima partita, dispiace per il risultato perché forse avremmo meritato qualcosa in più contro un’ottima squadra. Dell'Inter mi è piaciuto tutto, il secondo tempo è stato meglio del primo, ma il calcio non è sempre un'equazione perfetta. Il Napoli ha fatto la sua partita, è un avversario di valore che è meritatamente in testa alla classifica. L’Inter però è sempre stata squadra, abbiamo pareggiato dopo lo svantaggio e avremmo meritato di vincere”.

Che sensazioni lascia questo pareggio?

“Abbiamo fatto un’ottima gara, ai ragazzi ho fatto i complimenti. Avevamo contro un avversario di valore considerato che mercoledì avevamo dato tanto contro l’Arsenal. Ho aspettato a fare i cambi anche perché la squadra stava bene ed era sempre in partita”.

Manca qualche punto?

“Sicuramente sì, sappiamo che abbiamo avuto qualche problema nelle ultime sette partite con gli infortuni, ma l’ultima striscia di partite mi lascia molto fiducioso”.