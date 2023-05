Quarto trofeo per il Simone Inzaghi nerazzurro che dopo la Supercoppa bissa anche la Coppa Italia. Dopo aver espresso tutta la sua gioia e soddisfazione alle varie emittenti televisive e in conferenza, l'allenatore nerazzurro commenta quest'altro successo anche a Inter TV. Di seguito le sue parole: "Partita peggiore degli ultimi tempi? No, non direi. Abbiamo fatto trentacinque minuti ottimi, l’approccio doveva essere chiaramente migliore ma la squadra è rimasta concentrata, ha fatto gli ultimi trentacinque minuti del primo tempo nel migliore dei modi. Nel secondo tempo siamo partiti bene, poi abbiamo perso un po' le distanze e concesso qualcosa nel finale ma la Fiorentina ha fatto un'ottima partita".

Questa squadra ha imparato anche a soffrire?

"Assolutamente sì è il segreto per vincere queste partite insieme. Siamo stati bravi. Vittoria importantissima che ci godiamo questanotte ma da domani dobbiamo pensare già alla partita con l’Atalanta".

Prima c'è l'Atalanta, poi la partita del 10 giugno. Ci state pensando?

"Assolutamente, ma un passo alla volta. Prima pensiamo a questa, poi alle due partite in campionato, poi pensiamo a Istanbul che è normale sia già nella nostra testa".

A chi dedica la vittoria?

"A tutti quanti. Ai giocatori, alla società, alle nostre famiglie, ai tifosi che come i miei ragazzi sono da abbracciare perché ci hanno dato, come sempre, una grandissima mano".