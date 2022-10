Ancora una vittoria per l'Inter di Simone Inzaghi che batte pure la Sampdoria del leggendario ex Dejan Stankovic con un sonoro tris. Di seguito l'analisi ai microfoni di Inter TV dell'allenatore interista.

Fase difensiva ritrovata…?

"Assolutamente sì. Sono contento della prestazione. Quarantotto ore fa eravamo in campo a giocare la Champions. La squadra ha recuperato bene, è stata bene in campo e abbiamo vinto una partita contro una squadra che stava bene in campo e correva, quindi sono molto soddisfatto".