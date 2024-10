Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha analizzato così ai microfoni di Inter TV la sfida vinta oggi per 3-2 contro il Torino: “Sono molto soddisfatto, è la terza vittoria in una settimana e sappiamo che deve continuare così il nostro percorso. Sappiamo che dobbiamo limare alcuni aspetti che anche oggi non sono andati benissimo e cercare di vincere più partite possibile. Abbiamo fatto un’ottima gara, l’avevamo fatta anche a Udine e con la Stella Rossa, sicuramente questa è la cosa che mi rende più felice”.

Come si fanno a limitare questi cali di concentrazione?

“Col lavoro. Noi stiamo lavorando tanto, in campo, col video, anche negli ultimi tre giorni nonostante le fatiche. Stiamo lavorando bene sapendo che in questo momento stiamo pagando tutto quello che possiamo pagare. Dobbiamo sicuramente fare meglio nella fase di non possesso, mentre quando abbiamo la palla secondo me stiamo facendo bene”.