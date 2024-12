Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi analizza la sfida vinta stasera in Coppa Italia contro l’Udinese per 2-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia: "Sono contento - ha esordito -, abbiamo fatto una partita seria, ordinata. Non era semplice contro una squadra di qualità, siamo ai quarti meritatamente, ci teniamo alla Coppa Italia e vogliamo andare avanti il più possibile".

Un’Inter più concreta?

“È quello su cui stiamo lavorando, dobbiamo andare avanti così perché nessuno si ferma e non bisogna mai sbagliare. Abbiamo incontrato una squadra di qualità, poi nelle partite ci sono i momenti. Siamo stati bravi a capire i momenti della partita e a vincerla meritatamente”.

Cosa ti ha dato più soddisfazione?

“Aver visto la squadra giocare in questo modo, non avevo dubbi sui giocatori che avevo messo in campo ma si pensava magari di cambiarne 4-5 e non 8-9. È un bellissimo segnale vedere la squadra giocare così con così tanti cambi. Noi dobbiamo continuare così sapendo che è un ottimo momento, ma lunedì avremo già un’altra partita e dovremo prepararla nel migliore dei modi”.

L’Inter ha due squadre.

“Quando dico che ho 25 titolari non è una frase fatta, lo penso. Spero di averli tutti disponibili per avere più scelta possibile, dietro abbiamo qualche problema ma sto chiedendo straordinari a qualche difensore e lo stanno facendo nel migliore dei modi”.