Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi parla così ai microfoni di Inter TV il match perso per 2-1 oggi contro il Milan: “Abbiamo approcciato male i due tempi, dopo il pari dovevamo essere più bravi e non ce l’abbiamo fatta. Ora dobbiamo cercare di ripartire al più presto dopo questa sconfitta. La delusione? Come ho detto prima dovevamo essere più lucidi, non perdere mai le distanze. Abbiamo concesso troppe ripartenza al Milan. Stasera chiaramente è mancato qualcosa, analizzeremo questa sconfitta e cercheremo di ritrovare al più presto quello che ci è mancato. Non siamo stati la solita Inter, ci siamo allungati e il Milan giocava troppo facile tra le linee”.

Ora come si riparte?

“Con il lavoro e ancora più concentrazione. Ci brucia aver perso un derby, ma bisogna prendere anche le cose positive da una sconfitta come questa, anche se forse ora se ne vedono poche. Da domani ricominceremo a lavorare con testa all’Udinese e ai prossimi impegni”.