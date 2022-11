Torna alla vittoria l'Inter di Simone Inzaghi che reagisce immediatamente al pessimo risultato di Torino contro la Juventus e si prende di forza tre importantissimi punti. A commentare quanto fatto questa sera a San Siro è lo stesso allenatore che a Inter TV dice: "Sono molto soddisfatto perché è una vittoria che viene dopo la sconfitta di domenica. In questi giorni avevo visto la squadra molto concentrata e consapevole della sconfitta di domenica. Nonostante il gol fortuito stasera abbiamo reagito nel migliore dei modi da squadra, adesso andremo avanti partita dopo partita, avremo l’ultima, la settima partita in ventuno giorni e cercheremo di fare al meglio a Bergamo". Cinque gol di cinque giocatori diversi. Ulteriore segnale positivo? "Assolutamente sì. Avevamo bisogno di tutti e sono molto soddisfatto di tutti".

Su Brozovic:

“È recuperato. Abbiamo visto con Lukaku però che i recuperi devono essere graduali. Brozo è stato fuori meno di Romelu, sta tornando nel migliore dei modi, domenica vedrò se portarlo in panchina o farlo partire dall’inizio”.

Risposta importante dopo la Juve. Siete ancora lì con tante squadre, c’è la sensazione che sia ancora tutto aperto?

“Quello senza dubbio. A parte il Napoli tutte le altre stanno avendo qualche problema, chi per un motivo chi per un altro. Non bisogna guardare la classifica, bisogna guardare le partite e adesso abbiamo l’ultima, poi ci sarà questa sosta che è una novità per tutti”.

Cosa si è detto con Lautaro dopo la sostituzione?

"Gli ho chiesto del rigore. Si vede che tra lui e Calhanoglu c’è un bel rapporto, che vanno d’accordo e sono squadra. Uno ha lasciato all’altro e nulla, ho chiesto di quella cosa".