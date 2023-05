"Sono molto soddisfatto, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché stati grandiosi. Mi sono stretto a loro in un abbraccio nell'ultimo gol perché sono stanco io, figuriamoci loro. Abbiamo fatto una partita molto, molto aggressiva, determinata. Ed era importantissimo per tutti noi perché dovevamo raggiungere la Champions in tutti i modi" ha detto Simone Inzaghi nell'immediato post gara a Inter TV.

Avete creato pericoli in ogni reparto...

"Siamo partiti fortissimi nei primi trentacinque minuti. Poi l’Atalanta è venuta fuori con qualità e idee, ci siamo abbassati un pochino un quarto d’ora, ma nel secondo tempo non abbiamo concesso niente, siamo stati bravissimi a coprire il campo, abbiamo fatto la nostra partita e ottenuto una vittoria strameritata"

C’è un motivo particolare per quell'esultanza?

"Perché temevo questa partita e la volevo vincere a tutti i costi. So di allenare dei ragazzi molto seri che si impegnano sempre però tornando alle sei del mattino mercoledì e lavorando così poco avevo paura che le energie stasera potessero scarseggiare e invece sono stati bravissimi".

C’era la volontà di regalare un’ultima vittoria decisiva questa sera sapendo di poter gestire più tranquillamente le prossime due settimane?

"Assolutamente sì. Era l'ultima partita davanti a questo pubblico meraviglioso che ci incita sempre. Volevamo chiudere nel migliore dei modi. Abbiamo fatto un'ottima gara contro un avversario di valore, sono molto soddisfatto".

Come si arriva a giugno?

"Dovremo cercare di lavorare e rimanere concentrati. Adesso i ragazzi hanno due giorni e mezzo di riposo, cercheranno di stare tranquilli e con la famiglia come è giusto che sia dopo questo tour de force, poi l'ultima di campionato prima di Istanbul".