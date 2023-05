Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato a DAZN nel post-partita: "Non mi hanno sorpreso i giocatori perché la squadra creava sempre tantissimo anche quando i risultati non arrivavano. L'impegno folle c'è sempre stato, ero sereno e fiducioso, adesso la classifica è migliorata in campionato, tra 72 ore avremo una gara difficilissima e dobbiamo continuare. Ci sta aiutando il lavoro quotidiano, con lo staff e i ragazzi, cerchiamo di arrivare a traguardi prestigiosi. Siamo tutti mentalizzati per finire la stagione nel migliore dei modi. Vogliamo finire alla grande. I risultati aiutano in tutto, in altre partite, in cui non avevamo vinto, come Salerno e la Fiorentina, avremmo meritato altro. La squadra non ha mai mollato, in campionato sappiamo tutti che dovevamo fare meglio. Vogliamo entrare nelle prime quattro in queste ultime gare".

Pronostici e prospettive?

"Col Milan sono sempre state equilibrate e tirate, i giudizi cambiano in fretta giocando ogni due-tre giorni. Noi dobbiamo continuare a lavorare così, sapendo che abbiamo bisogno di tutti. Da inizio aprile giochiamo ogni tre giorni, abbiamo visto che tutte le partite sono difficilissime".