Investcorp, azienda globale che opera negli investimenti, ha firmato un accordo per investire circa 100 milioni di dollari per una quota di maggioranza in SEC Newgate, un gruppo di comunicazioni strategiche e di advocacy. Gli altri azionisti della SEC Newgate con sede in Italia rinnoveranno oltre il 100% del loro investimento azionario nell'ambito della transazione, che valuta SEC Newgate oltre 250 milioni di dollari, ha reso noto la stessa Investcorp. La transazione, che dovrebbe concludersi tra il terzo e il quarto trimestre del 2023, rimane soggetta alle consuete condizioni normative e di chiusura. Nell'ambito di questa transazione, Nicola Ferraris, amministratore delegato di Investcorp, entrerà a far parte del consiglio di SEC Newgate. L'investimento di Investcorp aiuterà SEC Newgate ad espandersi in EMEA e nella regione APAC sia attraverso la crescita organica che tramite M&A. Dal 2012, Investcorp ha investito oltre 1,8 miliardi di euro in aziende di tutta Europa. L'investimento in SEC Newgate segue precedenti investimenti in altre società con sede italiana, come Gucci, Riva e Dainese.

La mossa di Investcorp, fondo del Bahrein che nei mesi scorsi era stato accostato all'Inter, permetterà a Sec Newgate di accelerare la sua strategia di sviluppo, con particolare attenzione all’espansione nelle regioni EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) e Asia Pacifica, attraverso crescita organica e operazioni di fusione e acquisizione (M&A). Dal momento del delisting dalla Borsa di Londra (marzo 2022) e all’ingresso di Three Hills Capital Partners come azionista di minoranza, Sec Newgate è cresciuta rapidamente e si è espansa negli Stati Uniti, in America centrale e meridionale attraverso acquisizioni che fanno parte di un vero e proprio “transformational project”. Lo riferisce Milano-Finanza.