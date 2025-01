L'Inter ha svelato i quattro candidati al 'Pirelli Player of the Month' di gennaio: sono Nicolò Barella, Stefan De Vrij, Denzel Dumfries e Lautaro Martinez. Gli ultimi due, peraltro, sono in nomination anche per vincere il premio di miglior giocatore della Serie A del primo mese dell'anno. Il vincitore sarà stabilito dai tifosi nerazzurri che parteciperanno al sondaggio lanciato dal club.