Yann Sommer, esperto portiere della Nazionale svizzera e del Borussia Moenchengladbach in scadenza di contratto a giugno, è uno dei nomi che l'Inter starebbe sondando in prospettiva estiva per il ruolo di estremo difensore. Sommer potrebbe arrivare a parametro zero, ma in casa BMG non è smarrita la speranza che alla fine Sommer possa decidere di prolungare la sua avventura coi Fohlen che dura ormai dal 2014. Nei giorni scorsi, il direttore sportivo Roland Virkus si era espresso sulle trattative per il rinnovo ai microfoni del podcast Mitgedacht: "Yann era ancora infortunato, abbiamo lavorato tutti insieme per assicurarci che potesse realizzare il suo sogno di giocare un'altra Coppa del Mondo.