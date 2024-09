L'Inter esordirà nella Champions League 2024/25 il 18 settembre a Manchester con il City, ma per il primo appuntamento a San Siro bisognerà attendere martedì 1 ottobre quando al Meazza arriverà la Stella Rossa. Il club nerazzurro informa che sono in vendita i biglietti per il match, aggiungendo che l'acquisto per i residenti in Serbia è momentaneamente vietato.

