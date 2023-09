Arbitro classe 1988 di Termoli, provincia di Campobasso, Luca Massimi è il direttore di gara designato per la sfida di mercoledì sera a San Siro tra Inter e Sassuolo. Massimi, alla terza direzione stagionale in Serie A, ha diretto i nerazzurri solo in una circostanza in carriera, lo scorso 29 ottobre quando la squadra di Simone Inzaghi superò la Sampdoria con un secco 3-0.