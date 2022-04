Da qui a fine stagione l'Inter ha ancora due appuntamenti a San Siro: venerdì 6 maggio contro l'Empoli e l'ultima giornata di campionato contro la Sampdoria (weekend 21-22 maggio, data e ora da confermare).

Il club nerazzurro informa che sono in vendita i biglietti per la sfida con i blucerchiati, con prezzi a partire da 10 €. Per tutte le informazioni utili CLICCA QUI.