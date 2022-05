Continua la collaborazione tra Inter e Gorillas, app che consente la consegna della spesa a domicilio. A partire da venerdì 13 maggio e per una settimana, annuncia l'azienda, i tifosi milanesi di fede nerazzurra potranno partecipare al concorso per vincere i biglietti per Inter-Sampdoria, ultima di campionato. Inoltre sarà possibile vincere maglie originali autografate dai calciatori. Necessario, per partecipare, un acquisto in app superiore ai 30 euro.