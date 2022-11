Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, a margine della premiazione dei Golden Boy Awards 2022, ha commentato gli ultimi episodi extracampo che si sono registrati durante il derby di Roma e Inter-Sampdoria. "Per fortuna queste persone sono poche e sempre meno - le sue parole -. Le norme ci sono, gli strumenti per sanzionare anche, per migliorare ancora di più è fondamentale partire fin da bambini. Altrimenti lo strumento repressivo, per quanto forte, non riuscirà mai a debellare fenomeni come questi che non fanno bene non solo al calcio ma a tutta la società in generale".