Dopo le amichevoli stravinte a Malta contro Gżira United Football Club e Red Bull Salisburgo, l'Inter è pronta a misurarsi in un altro test internazionale in vista della ripresa della stagione: sabato 17 dicembre, alle 18, la squadra di Simone Inzaghi sfiderà il Betis allo Stadio Benito Villamarin di Siviglia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del club al costo di 3,49€.