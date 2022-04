Intervenuto nel corso di 'Maracanà', trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex centrocampista della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato di alcuni dei temi della Serie A, soffermandosi anche su Inter-Roma e sull'attacco dei nerazzurri: "Quale coppia sceglierei? Sempre Dzeko e Lautaro. Sceglierei Dzeko perché è vero che i gol stanno un po' mancando, ma è davvero fondamentale per far girare la squadra. Non rinuncerei mai a questa coppia. Per quanto mi riguarda, Correa è stato deludente, dovrebbe essere un giocatore che spacca la partita e quest'anno c’è riuscito poco".