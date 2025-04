Il Prefetto di Milano ha vietato la vendita dei biglietti per Inter-Roma, partita in programma il weekend tra il 26 e il 27 aprile, ai residenti nella Capitale per "elevati profili di rischio", viste le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Non è stato annunciato un ricorso che però non è da escludere. Nel provvedimento si fa riferimento al conclamato gemellaggio dei tifosi dell'Inter con quelli della Lazio e all'astio "intrinseco tra le frange più oltranziste di Roma e Inter, costellato di episodi di violenza, in particolare da quanto accaduto il 6 febbraio 2017 quando prima della partita le due tifoserie hanno cercato di venire allo scontro".