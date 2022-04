Come prevedibile, la sfida di San Siro tra Inter e Roma, coi suoi 74.947 spettatori, è stata la partita più vista allo stadio dell'ultimo fine settimana. L'incontro vinto dai nerazzurri per 3-1 ha fatto il vuoto nella classifica delle presenze dal vivo, al punto tale che al secondo posto figura una partita di Serie C: si tratta del match del San Nicola tra Bari e Palermo, gara dopo la quale i biancorossi pugliesi hanno celebrato la promozione in Serie B, e che, riporta La Repubblica-Bari, è stata vista da 24.332 spettatori.