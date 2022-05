È già tempo di calciomercato per l’Avellino che si proietta già alla programmazione della prossima stagione. Il diesse dei campani, De Vito infatti è già alla ricerca dei profili giusti da innestare alla rosa dei lupi. Secondo quanto si apprende da Primativvu.it l'identikit al vaglio è quello di un giocatore esperti e di prospettiva che possa portare freschezza e leadership. Motivo per il quale il dirigente dei campani pare essere orientato verso il nerazzurrino classe 2003 dell'Inter Primavera, Cesare Casadei. L'interesse verso il centrocampista pare essere entrato nel vivo, con le due parti già in contatto.