È in programma a Plzen per la prima trasferta di Champions League della stagione dell'Inter. I nerazzurri questa sera sfideranno il Viktoria nella seconda giornata del Gruppo C.

A seguire l’intera trasferta - informa il club nerazzurro in una nota ufficiale - sono presenti anche i Partner nerazzurri, che "nella giornata di lunedì hanno viaggiato insieme alla squadra e una volta arrivati in città hanno potuto calcare il campo dello stadio Města Plzně. L'experience si chiuderà con la visione del match direttamente dagli spalti dello stadio ceco".