Giornata speciale per i soci Inter Club che hanno potuto assistere, sulla tribunetta del BPER Training Centre di Appiano Gentile, al test di quest'oggi tra Inter e Pergolettese, secondo impegno del pre-campionato nerazzurro.

I Soci dei 25 Club Lombardi più attivi nella fase di tesseramento per la stagione 2024/2025 si sono goduti dal vivo l'amichevole della squadra di Simone Inzaghi, vinta 2-1 grazie ai gol di Mehdi Taremi ed Eddie Salcedo. Un primo momento per i Soci per manifestare il proprio affetto e il proprio tifo ancor prima dell'inizio ufficiale della stagione.