Nuova partnership in Cina per l'Inter che nella giornata di oggi stringe ufficialmente un nuovo accordo con FansMall, azienda specializzata nell'entertainment sportivo in particolare nella realizzazione di cards tematiche nell'ambito dello sport. Nelle prossime stagioni, si legge su Weibo.cn, l'azienda rilascerà in esclusiva delle cards sulla Beneamata, offrendo collezioni nere e blu di alto livello ai nerazzurri e ai collezionisti, ma non solo: verranno emesse tessere come mezzo di comunicazione e utilizzati metodi di vendita innovativi, servizi culturali e prodotti per rafforzare la connessione emotiva e creare un'esperienza sempre più coinvolgente tra i tifosi dell'Inter e il club in territorio cinese.