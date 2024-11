Fari puntati su San Siro per la chiusura del 12esimo turno di Serie A. Domenica sera l’Inter riceverà il Napoli in un match che potrebbe dire molto sulle future gerarchie del campionato. Un punto di distacco separa le prime due della classe e gli esperti di Planetwin365 e Snai credono nel sorpasso del gruppo di Simone Inzaghi: segno «1» in vantaggio tra 1,82 e 1,85, pareggio in lavagna a 3,65, mentre un altro blitz di Antonio Conte a San Siro dopo quello ai danni del Milan paga 4,20.

L’Over parte in vantaggio a 1,80 su William Hill rispetto all’Under, proposto a 1,90. Almeno un gol a testa, invece, secondo i bookie: tra Goal e No Goal parte avanti la prima opzione 1,72 a 2.