Inter-Monaco non si giocherà al 'Franco Scogio' di Messina, ma a Basilea. A far saltare definitivamente l'ipotesi di vedere i nerazzurri all'opera in Sicilia il prossimo 16 luglio sono stati i problemi riguardanti il terreno di gioco e soprattutto la videosorveglianza che manca in alcuni settori dello stadio. A riferiro è La Gazzetta del Sud.