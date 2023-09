Al grande risultato ottenuto al botteghino, non fa fino in fondo eco il dato degli ascolti tv di Inter-Milan. Anche se gli 1,6 milioni di spettatori, calcolati mettendo assieme anche i risultati raggiunti con Zona DAZN secondo i dati pubblicati da Studio Frasi, appaiono un bottino comunque rassicurante dopo giorni di ansia in Lega Serie A dove i dati dell'audience si sono rivelati ben lontani dalle aspettative. A ulteriore consolazione arriva anche il confronto col dato del derby dello scorso campionato alla quinta giornata, quando Milan-Inter aveva avuto 1,731 milioni di spettatori, collocandosi al nono posto della graduatoria stagione delle migliori dieci partite trasmesse dalla piattaforma Ott.