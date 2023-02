L'Inter supera il Milan 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez nel primo tempo. Una vittoria più che meritata per i nerazzurri. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. Per votare basta cliccare QUI.