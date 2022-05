Stamattina, Alessandro Michieletto, fenomeno della Nazionale italiana di pallavolo, ha scartato il regalo che gli ha fatto l'Inter, la sua squadra del cuore, presentandosi alla Pinetina per assistere all'allenamento dei nerazzurri di Simone Inzaghi, a tre giorni dalla gara decisiva in chiave scudetto con l'Empoli. Approfittando della mezza giornata libera concessa da coach Lorenzetti, lo schiacciatore di Trentino Volley ha raggiunto attorno alle 10 il Suning Training Centre di Appiano Gentile, ospite de campioni d’Italia, seguendo a bordocampo la seduta prima di incontrare personalmente Javier Zanetti - a cui ha regalato la sua maglia numero 5 di Trentino Volley, ricevendone una personalizzata nerazzurra - e due grandi appassionati di pallavolo come Ivan Perisic e Nicolò Barella, con cui da tempo è entrato in contatto grazie anche al fisioterapista Davide Lama.