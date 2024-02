L'Inter è una macchina da gioco e da gol: con la quaterna rifilata al Lecce, i nerazzurri sono arrivati a quota 63 reti all'attivo in campionato, con una differenza reti più alta della somma gol del Milan, seconda squadra col maggior numero di gol con 50. Un colosso che non trova ostacoli, avvicinato al momento solo da una squadra di Serie C: è il Cesena di Domenico Toscano, dominatore del girone B con 12 punti di vantaggio sulla Torres con 10 partite ancora da disputare e con 60 gol realizzati.