Da ieri, sono disponibili i biglietti per l'amichevole che l'Inter di Simone Inzaghi disputerà il prossimo 30 luglio a Cesena contro l'Olympique Lione. I biglietti potranno essere acquistati in prevendita online sul sito Vivaticket.it e sul circuito Vivaticket.

Questi i prezzi (ingresso gratuito in tutti i settori per bambini fino a 2 anni non compiuti) maggiorati dei diritti di prevendita:

Tribuna Vip: € 60 (Under 18, 50; Under 14, 20)

Tribuna Numerata: € 50 (Under 18, 40; Under 14, 16)