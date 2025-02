Nonostante si trattasse solo di un impegno di Coppa Italia, per giunta di martedì, i tifosi nerazzurri si sono presentati in gran numero al Meazza per assistere a Inter-Lazio. In base ai dati comunicati dalla società sono 53.333 gli spettatori presenti allo stadio per l'ottavo di finale della competizione. Discreta presenza anche nel settore ospiti, con 1.130 spettatori.