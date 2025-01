Inter-Lazio di Coppa Italia, valevole per i quarti di finale in gara unica del torneo, si giocherà il 25 o 26 febbraio e i biglietti sono già in vendita. Da martedì scorso, 21 gennaio, sono in vendita (solo online su inter.it/tickets) i tagliandi per confermare il posto di campionato a condizioni agevolate per gli abbonati 24-25 di primo e secondo anello. La fase resterà aperta fino alla mezzanotte di domenica 26 gennaio.

Dalle 12 di lunedì 27 gennaio e fino a mezzanotte dello stesso giorno toccherà agli abbonati di terzo anello rosso e terzo anello verde, che potranno acquistare un posto qualsiasi tra quelli disponibili, in primo e secondo anello, alle stesse condizioni agevolate.

Martedì 28 e mercoledì 29 gennaio, tutti gli abbonati e i soci Inter Club potranno acquistare, in esclusiva, alle stesse condizioni agevolate riservate alla conferma posto. Saranno disponibili fino ad ulteriori 4 biglietti per i propri amici interisti; ai soci Inter Club sarà possibile acquistare fino a 4 tagliandi, purché intestati a soci attivi alla stagione in corso. Dalle ore 12 di giovedì 30 gennaio: vendita libera per tutti.