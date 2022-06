Nella giornata di oggi, l'Inter Head Quarter ha ospitato il presidente e i membri di ASSOPAI, l'associazione dei Piccoli Azionisti Inter, fondata nel 2005 e denominata "Il salotto degli amici". A fare gli onori di casa il vice president Javier Zanetti, il CEO Corporate Alessandro Antonello e il CEO Sport Giuseppe Marotta, accompagnati per l'occasione dal direttore del Settore Giovanile Roberto Samaden, dal tecnico della Primavera nerazzurra Cristian Chivu e da una rappresentanza della squadra appena laureatasi Campione d'Italia per la categoria Under 19, che ha ricevuto i complimenti per lo straordinario percorso stagionale e un premio speciale per celebrare il traguardo raggiunto.