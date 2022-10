L'Inter avrebbe stabilito un programma di cinque amichevoli durante la sosta per il Mondiale in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre: in agenda un incontro a Reggio Calabria il 22 dicembre (avversario da definire) e un test contro il Sassuolo il 28. In seguito, per il 16 dicembre è fissata in calendario la sfida al Betis Siviglia, quindi altri due test durante il ritiro di Malta.