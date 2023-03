Sabato 18 marzo, alle ore 12.30, Simone Inzaghi incontrerà i giornalisti nella sala conferenze del Suning Training Centre di Appiano Gentile per anticipare i temi del derby d'Italia che metterà l'Inter di fronte alla Juventus nel big match della 27esima giornata di Serie A, in programma domenica sera allo stadio Giuseppe Meazza (fischio d'inizio alle 20.45). L'appuntamento è il solito per i lettori di FcInternews.it, che potranno leggere le dichiarazioni del tecnico nerazzurro in tempo reale sul sito.