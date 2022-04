Grazie a Gorillas, l’app che consegna la spesa in pochi minuti dall’ordine, e all'Inter, a partire da giovedì 14 fino a giovedì 21 aprile i tifosi milanesi avranno la possibilità di accedere a concorsi dedicati con la possibilità di vincere biglietti per le partite in casa della stagione, magliette originali, sconti dedicati sul merchandise del club nerazzurro e molto altro ancora.