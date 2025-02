"Abbiamo sbagliato tutto, ma lunedì li riaffrontiamo e non voglio alibi". Dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina nel match di ieri, l'Inter di Simone Inzaghi cerca la rivincita. Secondo gli esperti di 888sport e Sisal, c'è aria di riscatto: il successo casalingo è infatti in lavagna rispettivamente a 1,41 e 1,48, contro il segno 2 - che significherebbe quarto successo consecutivo dei toscani - offerto a 7,50, con il pari fissato a 4,80. Negli ultimi cinque scontri diretti, quattro volte la sfida è terminata senza che una delle due squadre segnasse. I bookie stavolta però credono che sia Inter che Fiorentina segneranno almeno una rete: il Goal prevale a 1,75 sul No Goal, dato a 1,96. Tra i risultati esatti, in pole il 2-0 a 7,53, seguito dall'1-0 a 8,17 e dal 2-1 a 8,31. Il clamoroso 3-0 della Fiorentina - stesso risultato di ieri - paga 90 volte la puntata.

Tra i marcatori, è sfida tra bomber. Moise Kean, dopo la doppietta di giovedì, è salito a 15 centri in campionato e vuole inseguire Mateo Retegui - a quota 16 - nella classifica dei cannonieri: un gol dell'attaccante della Fiorentina paga 3,60 la giocata su bet365 e 4 su Snai, mentre quello di Lautaro Martinez per i bookie sembra essere più probabile ed è dato a 2,25. Completa il podio dei favoriti Marcus Thuram, anche lui a 2,25.