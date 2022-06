L'Inter Under 15 femminile accede di diritto alla Fase Finale del Campionato Nazionale di categoria, dopo essersi qualificata come prima della Fase Interregionale. Le nerazzurre saranno impegnate a Cesena il 25 giugno alle 16.30 contro il Napoli; il 26 giugno alle 18.30 sarà la volta di Calcio Padova Femminile-Inter, mentre lunedì 27 giugno le nerazzurre sfideranno il Milan alle 18.30. La finale è in programma per mercoledì 29 giugno.