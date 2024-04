Nonostante sia il 1° aprile, lunedi dell'angelo, il giorno dopo Pasqua, i tifosi nerazzurri non si sono fatti pregare per tornare a riempire il Meazza dopo due settimane di attesa. E ne è emerso l'ennesimo grande risultato della stagione. Come comunica la società, infatti, si registrano 71.551 spettatori (settore ospiti 468) per la partita contro l'Empoli, 30esima giornata di Serie A.