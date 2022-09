LeoVegas.News, il magazine dedicato al mondo del calcio e ai suoi protagonisti, è il nuovo Infotainment Partner di FC Internazionale Milano per i prossimi tre anni. Un annuncio che Gustaf Hagman, co-fondatore e CEO di LeoVegas Group, ha commentato con toni entusiastici sul proprio profilo LinkedIn: "Nerazzurri alé alé! Stiamo accelerando la visibilità globale del nostro marchio di scommesse sportive, questa volta con l'Inter, le leggende della Serie A! Collaborando come partner di scommesse regionali in Europa e nelle Americhe, ci assicureremo che tutti sappiano dove trovare la migliore esperienza di igaming".