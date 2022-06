L'Inter non molla Paulo Dybala, nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro tra le parti per cercare di limare la distanza tra domanda e offerta che al momento mette in stand-by l'affare. Intanto l'attaccante argentino, come testimoniato sui social, si allena a Miami in compagnia del suo amico Pogba, ad un passo dal ritorno alla Juventus.