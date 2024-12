Ieri, nel pre-partita di Inter-Como, Lautaro Martinez è stato omaggiato dal club per aver raggiunto il traguardo delle 300 presenze in nerazzurro (quota toccata col gettone in Champions a Leverkusen). A bordocampo, il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio hanno consegnato la maglia celebrativa con il numero 300 al Toro che, dopo le foto di ritor e gli abbracci con i due dirigenti, l'ha prontamente mostrata a tutto lo stadio.