Tredici anni dopo la doppietta di Milito al Bernabeu, l’Inter ci riprova, stavolta all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. Coefficiente di difficoltà: altissimo. Il City proverà a imporre lo stradominio che ha travolto Ancelotti. La squadra di Zhang tenterà soprattutto con gli esterni e Lautaro negli spazi aperti.

L’Inter di Inzaghi arriva in finale dopo un girone complicato e tre fasi a eliminazione che non hanno mai realmente impensierito i nerazzurri. Gli ostacoli del doppio confronto a partire dagli ottavi, Porto, Benfica e Milan, hanno mostrato una crescita progressiva e costante dell’intero collettivo, capace di dominare e gestire senza particolari affanni. Il City ha demolito Lipsia, Bayern e Real e si presenta all’ultimo appuntamento in uno stato di grazia straordinario. La prova di forza contro le merengues all’Etihad mette in guardia la formazione di Inzaghi.

Numeri e statistiche influenzano le quotazioni dei bookmakers. L’Inter che prova a sfidare il City arriva ad Istanbul dopo 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte: 19 gol realizzati (media di 1,59 a partita) e 10 subiti (0,84 media a partita). Secondo i dati raccolti dal portale ufficiale UEFA.com, i nerazzurri vantano un possesso palla del 46,42% con l’82,92% di precisione nella costruzione del gioco. 125 azioni solitarie in zone chiave e 39 azioni in area. Sono 461 i palloni recuperati (38,42 media a partita), 83 i tackle vinti, 8 clean sheet, 45 parate e 1.410,45 chilometri percorsi con una media a partita di 1176,54. Sul versante della distribuzione del gioco, si contano 4.390/5.197, passaggi corti completati e 967/1.196 lanci lunghi completati; 27,4% precisione nei cross, 60/219 completati. 150 falli commessi, di cui 28 nel terzo difensivo, 75 nella propria metà campo e 137 subiti. 24 gialli e 1 rosso.

Il City arriva invece all'Atatürk Olympic Stadium dopo 7 vittorie e 5 pareggi: 31 gol realizzati (media di 2,59 a partita) e 5 subiti (0,42 media a partita). Secondo i dati raccolti dal portale ufficiale UEFA.com, i nerazzurri vantano un possesso palla del 59,84% con il 90,42% di precisione nella costruzione del gioco. 220 azioni solitarie in zone chiave e 90 azioni in area. Sono 449 i palloni recuperati (37,42 media a partita), 41 i tackle vinti, 7 clean sheet, 26 parate e 1.397,7 chilometri percorsi con una media a partita di 116,48. Sul fronte della distribuzione del gioco, si contano 7.071/7.786, passaggi corti completati e 578/748 lanci lunghi completati; 26,96% precisione nei cross, 62/630 completati. 114 falli commessi, di cui 15 nel terzo difensivo, 40 nella propria metà campo e 104 subiti. 20 gialli e 1 rosso.

Dal complesso intreccio di dati e statistiche derivano le quote elaborate dai bookmakers, che nella definizione dei vari percentili inseriscono una quantità di numeri ulteriori rispetto a quelli estrapolati dal portale ufficiale UEFA.com. L'inter non è affatto favorita contro la corazzata di Guardiola. Il confronto delle quote sull'Inter Vincente Champions League mostra il netto vantaggio dei Citizens. Al netto di possibili cambiamenti legati a qualunque situazione sportiva o extra-sportiva, le quotazioni media dei nerazzurri vincenti oscillano attorno a 3.55, 3.90 e 4.00. Decisamente più basse quelle dei blues, centrate sull’1.25-26.