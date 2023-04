Inter Campus torna alle Nazioni Unite di New York in occasione dell’International Day of Sport for Development and Peace del 6 aprile 2023.

A rappresentare Inter Campus ci saranno Omar El Sayed, Project Manager degli Stati Uniti, Silvio Guareschi, Psicologo di Inter Campus e Technical Manager Stati Uniti e Javier Zanetti, Vice President Inter e Inter Campus Ambassador.

La giornata sarà strutturata in due momenti come segue: