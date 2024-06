Il quartiere Plataforma a Salvador si è tinto anche del nero misto all’azzurro delle maglie dell’Inter: è arrivato, infatti, Inter Campus nella Parrocchia Jesus Cristo Ressuscitado, per molti l’unica istituzione di riferimento della zona. Un luogo sicuro e aperto a tutti, in cui trovare rifugio, ascolto, comprensione. Un’oasi di allegria in cui il rimbombo del pallone si mischia alle voci squillanti di bambini e bambine costantemente attivi.

Grazie alla collaborazione con Don Davide e Don Andrea, che da tanti anni vivono da queste parti e credono nello sport come strumento educativo, e all’Associazione APS Ballerio che supporta il progetto dall’Italia, si è finalmente dato il calcio di inizio alle attività di aula e di campo, che continueranno senza sosta nei prossimi anni.

Al taglio della torta inaugurale, hanno seguito le partite dei più piccoli e il confronto con i genitori. Una nuova comunità che accoglie Inter Campus, una nuova, grande famiglia, con cui il percorso è appena cominciato.